Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher schlagen zu

Worbis (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln nach mehreren Einbrüchen im Bereich der Elisabethstraße.

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Geschäftsgebäude und entwendeten aus den Büroräumen unter anderem Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Wert des Beuteguts ist gegenstand der Laufenden Ermittlungen.

In einem Gebäude eines ehemaligen Krankenhauses kam es zwischen Sonntagabend, 19.15 Uhr, und Montagmorgen, 5.30 Uhr, ebenfalls zu einem Einbruch. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt ins Innere des Gebäudes und entfernten sich anschließend. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Ein Zusammenhang zwischen beiden Taten kann nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden. In beiden Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Wer kann sachdienliche Angaben zu den Taten oder zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei im Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen (Bürogebäude): 0002711

Aktenzeichen (ehemaliges Krankenhaus): 0002570

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell