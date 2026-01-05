PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher schlagen zu

Worbis (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln nach mehreren Einbrüchen im Bereich der Elisabethstraße.

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Geschäftsgebäude und entwendeten aus den Büroräumen unter anderem Bargeld. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der Wert des Beuteguts ist gegenstand der Laufenden Ermittlungen.

In einem Gebäude eines ehemaligen Krankenhauses kam es zwischen Sonntagabend, 19.15 Uhr, und Montagmorgen, 5.30 Uhr, ebenfalls zu einem Einbruch. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt ins Innere des Gebäudes und entfernten sich anschließend. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Ein Zusammenhang zwischen beiden Taten kann nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden. In beiden Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Wer kann sachdienliche Angaben zu den Taten oder zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei im Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen (Bürogebäude): 0002711

Aktenzeichen (ehemaliges Krankenhaus): 0002570

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 15:32

    LPI-NDH: Friseurgeschäft wird zum Ziel von Dieben

    Nordhausen (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag , 18.30 Uhr, und Montag , 8 Uhr, wurde ein Friseurgeschäft am Taschenberg von Dieben heimgesucht. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu den Räumlichkeiten und nahmen dort mehrere Gegenstände sowie Bargeld an sich. Im Anschluss entfernten sich die Unbekannten mit dem Beutegut, im Wert von mehr als 1000 ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 15:31

    LPI-NDH: Kabel entwendet - Zeugen gesucht

    Nordhausen (ots) - Die Polizei in Nordhausen ermittelt nach einem besonders schweren Fall des Diebstahls, welcher sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Straße Am Wasserturm ereignete. Unbekannte näherten sich, ersten Erkenntnissen nach, über die anliegende Gleisanlage aus Richtung des Kornhauses dem Bahngelände an. In weiterer Folge nahmen der oder die Täter ein mehrere Meter langes Stromkabel an sich und ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 15:09

    LPI-NDH: Brand in Wohn- und Werkstattgebäude

    Hemleben (ots) - Am Montagmorgen kam es in einem Wohn- und Werkstattgebäude in Hemleben im Kyffhäuserkreis zu einem Brand. Die Kameraden der Feuerwehr kamen zum Einsatz, um die Flammen zu löschen. Eine Frau musste vor Ort medizinisch untersucht werden, sie blieb jedoch unverletzt. Warum das Feuer ausbrach, ist gegenwärtig noch unklar. Beamte der Kriminalpolizei kamen noch am Montag am Brandort zum Einsatz, um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren