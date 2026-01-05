Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kabel entwendet - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen ermittelt nach einem besonders schweren Fall des Diebstahls, welcher sich in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Straße Am Wasserturm ereignete. Unbekannte näherten sich, ersten Erkenntnissen nach, über die anliegende Gleisanlage aus Richtung des Kornhauses dem Bahngelände an. In weiterer Folge nahmen der oder die Täter ein mehrere Meter langes Stromkabel an sich und entfernten sich anschließend mit ihrer Beute, im Wert von etwa 1000 Euro, in unbekannte Richtung.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Nun werden Zeugen gesucht, welche Angaben zur Tat oder zu dem oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0002619

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell