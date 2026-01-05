PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Detonation in einem Verteilerkasten - Polizei sucht Zeugen

Sondershausen (ots)

Wie am Montag, gegen 8.55 Uhr, bekannt wurde, kam es in der Straße des Friedens zu einer Sachbeschädigung. Ersten Erkenntnissen nach platzierten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter pyrotechnische Erzeugnisse in einen Verteilerkasten und brachten diese zur Explosion. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten. Hierdurch entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser sicherten vor Ort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat oder Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0002399

