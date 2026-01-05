PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw muss nach Verkehrsunfall abgeschleppt werden

Oberdorla (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden am Sonntag über einen Verkehrsunfall informiert, welcher sich um 19.30 Uhr auf der Landstraße 2104 ereignete. Ein Autofahrer befuhr die Landstraße in Richtung Oberdorla, als er in einer Rechtskurve bei winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Anschließend kam das Fahrzeug von der Straße ab und in einem Graben zum Stehen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Zaun. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 09:44

    LPI-NDH: Bei Glätte die Kontrolle verloren

    Langula (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es auf der Landstraße 1016 zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Autofahrer befuhr die genannte Straße in Richtung Mühlhausen, als er gegen 14.50 Uhr bei Schneeglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. Der Pkw des 22-Jährigen drehte sich und stieß mit einem Leitpfosten zusammen. Sowohl am Fahrzeug als auch am Leitpfosten entstand ein ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 09:23

    LPI-NDH: Tatverdächtige bei Einbruchsversuch ertappt

    Nordhausen (ots) - Eine aufmerksame Zeugin informierte die Nordhäuser Polizei am Sonntagabend, kurz vor 24 Uhr, über einen gerade stattfindenden Einbruch in ein Elektrogeschäft n der Neustadtstraße. Die Einbrecher hatten bereits eine Scheibe des Elektrofachgeschäftes zerstört, wurden jedoch bei ihrem Vorhaben durch die kurze Zeit später eintreffenden Polizeibeamten gestört. Die Beamten konnten einen ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 09:22

    LPI-NDH: Zwei Autos von der Fahrbahn abgekommen - Ein Fahrer verletzt

    Merxleben (ots) - Auf der Bundesstraße 84 im Unstrut-Hainich-Kreis kamen am Sonntag kurz nacheinander gleich zwei Autofahrer auf winterglatter Fahrbahn von der Straße ab. Gegen 17.40 Uhr befuhr ein 19-Jähriger die Bundesstraße aus Richtung Merxleben in Richtung Kirchheilingen, als er von der Fahrbahn abkam und sein Pkw im Straßengraben landete. An der gleichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren