Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw muss nach Verkehrsunfall abgeschleppt werden

Oberdorla (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden am Sonntag über einen Verkehrsunfall informiert, welcher sich um 19.30 Uhr auf der Landstraße 2104 ereignete. Ein Autofahrer befuhr die Landstraße in Richtung Oberdorla, als er in einer Rechtskurve bei winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Anschließend kam das Fahrzeug von der Straße ab und in einem Graben zum Stehen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Zaun. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Personen kamen nicht zu Schaden.

