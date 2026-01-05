Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Bei Glätte die Kontrolle verloren
Langula (ots)
Am Sonntagnachmittag kam es auf der Landstraße 1016 zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Autofahrer befuhr die genannte Straße in Richtung Mühlhausen, als er gegen 14.50 Uhr bei Schneeglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. Der Pkw des 22-Jährigen drehte sich und stieß mit einem Leitpfosten zusammen. Sowohl am Fahrzeug als auch am Leitpfosten entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln zur genauen Unfallursache.
