Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bei Glätte die Kontrolle verloren

Langula (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Landstraße 1016 zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Autofahrer befuhr die genannte Straße in Richtung Mühlhausen, als er gegen 14.50 Uhr bei Schneeglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. Der Pkw des 22-Jährigen drehte sich und stieß mit einem Leitpfosten zusammen. Sowohl am Fahrzeug als auch am Leitpfosten entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln zur genauen Unfallursache.

