Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Zu schnell auf verschneiter Fahrbahn
Günterode/ Heilbad Heiligenstadt (ots)
Die 58-jährige Skoda-Fahrerin befährt am Freitag, 02.01.2026 gegen 13:30 die Landstraße von Günterode kommend in Richtung Berlingerode. Hinter der Ortslage Günterode kommt die Fahrerin aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei schneebedeckter Fahrbahn in einer Linkskurvve nach rechts ab und kollidiert mit einem Verkehrszeichen. Am Fahrzeug sowie am Verkehrszeichen entstehen unfallbedingte Sachschäden. Die Fahrerin bleibt unverletzt.
