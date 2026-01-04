PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zu schnell auf verschneiter Fahrbahn

Günterode/ Heilbad Heiligenstadt (ots)

Die 58-jährige Skoda-Fahrerin befährt am Freitag, 02.01.2026 gegen 13:30 die Landstraße von Günterode kommend in Richtung Berlingerode. Hinter der Ortslage Günterode kommt die Fahrerin aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei schneebedeckter Fahrbahn in einer Linkskurvve nach rechts ab und kollidiert mit einem Verkehrszeichen. Am Fahrzeug sowie am Verkehrszeichen entstehen unfallbedingte Sachschäden. Die Fahrerin bleibt unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 11:48

    LPI-NDH: Kombizange aus Pkw entwendet

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Freitag, 02.01.2026, 19:15 Uhr bis 22:20 Uhr bei den in der Lingemannstraße in Heilbad Heiligenstadt abgestellten Pkw BMW die Heckscheibe mit einem unbekannten Gegenstand ein. Aus dem Fahrzeug wurde eine Kombizange im Wert von ca. 30 Euro entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro beziffert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 09:21

    LPI-NDH: Ohne "Lappen" unterwegs

    Sondershausen (ots) - Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war ein 56jähriger Mann am Samstagnachmittag in Sondershausen. Gegen 14:30 Uhr stoppten Polizisten den Mann in seinem Pkw Seat im Sondershäuser Stadtgebiet. Hierbei wurde durch den Herren selbst ziemlich schnell bekannt gemacht, dass er keinen Führerschein vorweisen könne, da keine amtliche Fahrerlaubnis mehr vorlag. Aufgrund der Tatsache, dass dies nicht der erste Vorfall diesbezüglich war, wurde neben der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren