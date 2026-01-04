PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kombizange aus Pkw entwendet

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Freitag, 02.01.2026, 19:15 Uhr bis 22:20 Uhr bei den in der Lingemannstraße in Heilbad Heiligenstadt abgestellten Pkw BMW die Heckscheibe mit einem unbekannten Gegenstand ein. Aus dem Fahrzeug wurde eine Kombizange im Wert von ca. 30 Euro entwendet. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

