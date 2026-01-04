Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Verkehrsgeschehen
Arenshausen (ots)
Am Samstag, 03.01.2026 befuhr die 23-jährige Opelfahrerin die B80 aus Richtung A38 kommend in Richtung Einmündung Arenshausen - Uder. Während des Abbiegevorganges nach links in Richtung Uder geriet die Fahrerin aufgrund von Schneeglätte ins Rutschen und fuhr geradeaus weiter. In der Folge stieß sie mit der Fahrzeugfront gegen die Leitplanke. Am Pkw sowie der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von 450 Euro. Verletzt wurde die Opelfahrerin nicht.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell