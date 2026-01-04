PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen
  • Bild-Infos
  • Download

Arenshausen (ots)

Am Samstag, 03.01.2026 befuhr die 23-jährige Opelfahrerin die B80 aus Richtung A38 kommend in Richtung Einmündung Arenshausen - Uder. Während des Abbiegevorganges nach links in Richtung Uder geriet die Fahrerin aufgrund von Schneeglätte ins Rutschen und fuhr geradeaus weiter. In der Folge stieß sie mit der Fahrzeugfront gegen die Leitplanke. Am Pkw sowie der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von 450 Euro. Verletzt wurde die Opelfahrerin nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 09:21

    LPI-NDH: Ohne "Lappen" unterwegs

    Sondershausen (ots) - Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war ein 56jähriger Mann am Samstagnachmittag in Sondershausen. Gegen 14:30 Uhr stoppten Polizisten den Mann in seinem Pkw Seat im Sondershäuser Stadtgebiet. Hierbei wurde durch den Herren selbst ziemlich schnell bekannt gemacht, dass er keinen Führerschein vorweisen könne, da keine amtliche Fahrerlaubnis mehr vorlag. Aufgrund der Tatsache, dass dies nicht der erste Vorfall diesbezüglich war, wurde neben der ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 09:08

    LPI-NDH: Berauscht unterwegs

    Bad Frankenhausen (ots) - Am vergangenen Freitag wurde gegen 21:15 Uhr in der Rottlebener Straße der 43jährige Fahrer eines Pkw Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser stellte sich heraus, dass der Mann die Fahrt vermutlich unter dem Einfluss von Cannabis angetreten hatte - ein entsprechender Drogenvortest fiel positiv aus. Der Mann musste die Beamten nun ins Krankenhaus begleiten, um durch einen Arzt eine Blutentnahme an ihm durchführen zu lassen. Die ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 08:20

    LPI-NDH: Trotz winterlichter Straßenverhältnisse: Wenige Verkehrsunfälle im Schneefall

    Mühlhausen (ots) - Trotz anhaltender Schneefälle und winterlicher Straßenverhältnisse kam es am vergangenen Wochenende im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Unstrut Hainich zu vergleichsweise wenigen Verkehrsunfällen. Die Verkehrsteilnehmer passten ihr Fahrverhalten überwiegend den Witterungsverhältnissen an. Insgesamt wurden im Zeitraum Samstag, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren