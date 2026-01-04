PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ohne "Lappen" unterwegs

Sondershausen (ots)

Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war ein 56jähriger Mann am Samstagnachmittag in Sondershausen. Gegen 14:30 Uhr stoppten Polizisten den Mann in seinem Pkw Seat im Sondershäuser Stadtgebiet. Hierbei wurde durch den Herren selbst ziemlich schnell bekannt gemacht, dass er keinen Führerschein vorweisen könne, da keine amtliche Fahrerlaubnis mehr vorlag. Aufgrund der Tatsache, dass dies nicht der erste Vorfall diesbezüglich war, wurde neben der polizeilichen Anzeigenerstattung in der weiteren Folge auch der Pkw des Herren polizeilich sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 04.01.2026 – 09:08

    LPI-NDH: Berauscht unterwegs

    Bad Frankenhausen (ots) - Am vergangenen Freitag wurde gegen 21:15 Uhr in der Rottlebener Straße der 43jährige Fahrer eines Pkw Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser stellte sich heraus, dass der Mann die Fahrt vermutlich unter dem Einfluss von Cannabis angetreten hatte - ein entsprechender Drogenvortest fiel positiv aus. Der Mann musste die Beamten nun ins Krankenhaus begleiten, um durch einen Arzt eine Blutentnahme an ihm durchführen zu lassen. Die ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 08:20

    LPI-NDH: Trotz winterlichter Straßenverhältnisse: Wenige Verkehrsunfälle im Schneefall

    Mühlhausen (ots) - Trotz anhaltender Schneefälle und winterlicher Straßenverhältnisse kam es am vergangenen Wochenende im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Unstrut Hainich zu vergleichsweise wenigen Verkehrsunfällen. Die Verkehrsteilnehmer passten ihr Fahrverhalten überwiegend den Witterungsverhältnissen an. Insgesamt wurden im Zeitraum Samstag, ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 08:49

    LPI-NDH: Duzende Bier und trotzdem gefahren

    Harztor (ots) - Samstag, in den frühen Morgentunden des 03.01.2026 kamen Beamte in Niedersachserfen, Große Bahnhofstraße zum Einsatz. Ein 19jähriger wurde gegen 03:20 Uhr überführt, dass er nach dem Konsum zahlreicher Biergetränke mit seinem Pkw nach Hause gefahren ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, der Führerschein wurde eingezogen. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren