Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Ohne "Lappen" unterwegs
Sondershausen (ots)
Ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war ein 56jähriger Mann am Samstagnachmittag in Sondershausen. Gegen 14:30 Uhr stoppten Polizisten den Mann in seinem Pkw Seat im Sondershäuser Stadtgebiet. Hierbei wurde durch den Herren selbst ziemlich schnell bekannt gemacht, dass er keinen Führerschein vorweisen könne, da keine amtliche Fahrerlaubnis mehr vorlag. Aufgrund der Tatsache, dass dies nicht der erste Vorfall diesbezüglich war, wurde neben der polizeilichen Anzeigenerstattung in der weiteren Folge auch der Pkw des Herren polizeilich sichergestellt.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell