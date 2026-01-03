Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Duzende Bier und trotzdem gefahren
Harztor (ots)
Samstag, in den frühen Morgentunden des 03.01.2026 kamen Beamte in Niedersachserfen, Große Bahnhofstraße zum Einsatz. Ein 19jähriger wurde gegen 03:20 Uhr überführt, dass er nach dem Konsum zahlreicher Biergetränke mit seinem Pkw nach Hause gefahren ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, der Führerschein wurde eingezogen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell