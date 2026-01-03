PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Duzende Bier und trotzdem gefahren

Harztor (ots)

Samstag, in den frühen Morgentunden des 03.01.2026 kamen Beamte in Niedersachserfen, Große Bahnhofstraße zum Einsatz. Ein 19jähriger wurde gegen 03:20 Uhr überführt, dass er nach dem Konsum zahlreicher Biergetränke mit seinem Pkw nach Hause gefahren ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, der Führerschein wurde eingezogen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 13:59

    LPI-NDH: Müllbehälter gesprengt - Unbekannte verursachen hohen Sachschaden

    Vollenborn (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 31. Dezember, 0 Uhr, und Donnerstag, 1. Januar, 2 Uhr, sprengten bislang Unbekannte in der Oberdorfstraße mittels Böller einen Müllbehälter aus Metall. Teile des Müllbehälters prallten in weiterer Folge gegen ein Zaunsfeld, welches durch die Explosion auf einer Seite aus der Verankerung gerissen wurde. Ein ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 13:58

    LPI-NDH: Garagentor entwendet

    Ebeleben (ots) - Eine eher ungewöhnliche Beute machten Diebe in der Adolf-Diesterweg-Straße in Ebeleben. Bislang unbekannte Täter demontierten und entwendeten ein Garagentor. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Montag, 15. Dezember, und Donnerstag, 1. Januar, 22.15 Uhr. Die Polizei im Kyffhäuserkreis ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Wer Angaben zur Tat oder zum Verbleib der Beute machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 13:57

    LPI-NDH: Mülltonnen in Brand - Verwaltungsgebäude in Mitleidenschaft gezogen

    Siemerode (ots) - Am Freitag wurde gegen 10.15 Uhr bekannt, dass zwei Mülltonnen, welche vor einem Verwaltungsgebäude in der Straße Buchberg abgestellt waren, vollständig abgebrannt sind. Wer das Feuer verursacht hat, ist gegenwärtig unbekannt. Durch den Brand wurden außerdem die Hausfassade sowie eine Fensterfront und der Dachkasten beschädigt. Der Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren