PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trotz winterlichter Straßenverhältnisse: Wenige Verkehrsunfälle im Schneefall

Mühlhausen (ots)

Trotz anhaltender Schneefälle und winterlicher Straßenverhältnisse 
kam es am vergangenen Wochenende im Zuständigkeitsbereich der 
Polizeiinspektion Unstrut Hainich zu vergleichsweise wenigen 
Verkehrsunfällen. Die Verkehrsteilnehmer passten ihr Fahrverhalten 
überwiegend den Witterungsverhältnissen an.
Insgesamt wurden im Zeitraum Samstag, 03.01.2026 bis Sonntag, 
04.01.2026 drei Verkehrsunfälle polizeilich aufgenommen.

Bei einem der Unfälle wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 
53-jähriger Pkw- Fahrer befuhr in Mühlhausen die Friedrich- 
Naumann-Straße aus Richtung Gasometerweg kommend in Richtung 
Wendewehrstraße. In einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug aufgrund 
Straßenglätte nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden 
Pkw.
Die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges erlitten leichte
Verletzungen und begaben sich nach der Unfallaufnahme selbstständig 
zur weiteren ärztlichen Behandlung in das Hufelandklinikim 
Mühlhausen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde durch den 
Zusammenstoß stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es wurde
durch einen Abschleppdienst geborgen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 08:49

    LPI-NDH: Duzende Bier und trotzdem gefahren

    Harztor (ots) - Samstag, in den frühen Morgentunden des 03.01.2026 kamen Beamte in Niedersachserfen, Große Bahnhofstraße zum Einsatz. Ein 19jähriger wurde gegen 03:20 Uhr überführt, dass er nach dem Konsum zahlreicher Biergetränke mit seinem Pkw nach Hause gefahren ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, der Führerschein wurde eingezogen. Rückfragen ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 13:59

    LPI-NDH: Müllbehälter gesprengt - Unbekannte verursachen hohen Sachschaden

    Vollenborn (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 31. Dezember, 0 Uhr, und Donnerstag, 1. Januar, 2 Uhr, sprengten bislang Unbekannte in der Oberdorfstraße mittels Böller einen Müllbehälter aus Metall. Teile des Müllbehälters prallten in weiterer Folge gegen ein Zaunsfeld, welches durch die Explosion auf einer Seite aus der Verankerung gerissen wurde. Ein ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 13:58

    LPI-NDH: Garagentor entwendet

    Ebeleben (ots) - Eine eher ungewöhnliche Beute machten Diebe in der Adolf-Diesterweg-Straße in Ebeleben. Bislang unbekannte Täter demontierten und entwendeten ein Garagentor. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Montag, 15. Dezember, und Donnerstag, 1. Januar, 22.15 Uhr. Die Polizei im Kyffhäuserkreis ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Wer Angaben zur Tat oder zum Verbleib der Beute machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren