Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trotz winterlichter Straßenverhältnisse: Wenige Verkehrsunfälle im Schneefall

Mühlhausen (ots)

Trotz anhaltender Schneefälle und winterlicher Straßenverhältnisse kam es am vergangenen Wochenende im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Unstrut Hainich zu vergleichsweise wenigen Verkehrsunfällen. Die Verkehrsteilnehmer passten ihr Fahrverhalten überwiegend den Witterungsverhältnissen an. Insgesamt wurden im Zeitraum Samstag, 03.01.2026 bis Sonntag, 04.01.2026 drei Verkehrsunfälle polizeilich aufgenommen. Bei einem der Unfälle wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 53-jähriger Pkw- Fahrer befuhr in Mühlhausen die Friedrich- Naumann-Straße aus Richtung Gasometerweg kommend in Richtung Wendewehrstraße. In einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug aufgrund Straßenglätte nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeuges erlitten leichte Verletzungen und begaben sich nach der Unfallaufnahme selbstständig zur weiteren ärztlichen Behandlung in das Hufelandklinikim Mühlhausen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde durch den Zusammenstoß stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

