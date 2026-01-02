PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Müllbehälter gesprengt - Unbekannte verursachen hohen Sachschaden

Vollenborn (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 31. Dezember, 0 Uhr, und Donnerstag, 1. Januar, 2 Uhr, sprengten bislang Unbekannte in der Oberdorfstraße mittels Böller einen Müllbehälter aus Metall. Teile des Müllbehälters prallten in weiterer Folge gegen ein Zaunsfeld, welches durch die Explosion auf einer Seite aus der Verankerung gerissen wurde. Ein weiterer Teil des Müllbehälters flog durch die Explosion über die Straße und schlug gegen eine Hauswand, welche hierdurch ebenfalls beschädigt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei im Eichsfeldkreis bittet nun mögliche Zeugen um Hinweise. Wer kann Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen? Wer hat möglicherweise beobachtet, wie sich Unbekannte an dem Müllbehälter zu schaffen machten bzw. an diesem mit Pyrotechnik hantierten?

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen.

Aktenzeichen: 0000879

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

