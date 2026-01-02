Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mit Verkehrszeichen kollidiert
Worbis (ots)
Am Freitag, gegen 7.45 Uhr, war ein 31 Jahre alter Autofahrer auf der Franz-Weinrich-Straße unterwegs. Im Kreisverkehr kam der Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf der Verkehrsinsel befindlichen Verkehrszeichen. Am Pkw und am Verkehrszeichen entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.
