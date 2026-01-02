Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind durch Silvesterrakete verletzt

Nordhausen (ots)

In der Silvesternacht ist ein sieben Jahre altes Kind in Nordhausen durch eine Silvesterrakete leicht verletzt worden. Ein derzeit unbekannter Täter feuerte die Pyrotechnik in Richtung der Hauptstraße ab, wobei die Rakete gegen 0.15 Uhr das Kind traf. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0000022

