PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto landet im Straßengraben

Langula (ots)

Glücklicherweise ohne Verletzte endete ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, im Unstrut-Hainich-Kreis ereignete. Ein 30 Jahre alter Autofahrer war auf der Landstraße 1016 von Nazza kommend in Richtung Langula unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kollidierte mit einem Leitpfosten und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 10:21

    LPI-NDH: Autoscheibe zerstört

    Bad Langensalza (ots) - Am Donnerstag kam es in der Zeit zwischen 16 Uhr und 18.15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem abgestellten Auto. Unbekannte hatten eine hintere Fahrzeugscheibe des Pkw zerstört. Aus dem Fahrzeug wurde nichts gestohlen. Der VW war zur Tatzeit in der Feldstraße abgestellt. Wer die Tat bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden. Aktenzeichen: ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:19

    LPI-NDH: Feuerwehrgerätehaus durch Pyrotechnik beschädigt

    Sondershausen (ots) - Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden an den Rolltoren des Feuerwehrgerätehauses in der Bruno-Schönlank-Straße. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden die Schäden durch Pyrotechnik verursacht. Die Tat soll sich in der Silvesternacht, kurz nach 23.30 Uhr, ereignet haben. Die Polizei in Sondershausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:19

    LPI-NDH: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

    Ellrich (ots) - Ein Autofahrer befuhr am Donnerstag, kurz nach 20 Uhr, die Dr.-Kremser-Straße, als er auf winterglatter Fahrbahn von der Fahrbahn abkam und einen auf dem Gehweg befindlichen Fußgänger erfasste. Der Fußgänger wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da bei dem Fahrer ein durchgeführter Drogenvortest auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln verwies, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren