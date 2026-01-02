Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Auto landet im Straßengraben
Langula (ots)
Glücklicherweise ohne Verletzte endete ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, im Unstrut-Hainich-Kreis ereignete. Ein 30 Jahre alter Autofahrer war auf der Landstraße 1016 von Nazza kommend in Richtung Langula unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kollidierte mit einem Leitpfosten und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Das Auto musste abgeschleppt werden.
