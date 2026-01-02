Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Feuerwehrgerätehaus durch Pyrotechnik beschädigt
Sondershausen (ots)
Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden an den Rolltoren des Feuerwehrgerätehauses in der Bruno-Schönlank-Straße. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden die Schäden durch Pyrotechnik verursacht. Die Tat soll sich in der Silvesternacht, kurz nach 23.30 Uhr, ereignet haben. Die Polizei in Sondershausen hat die Ermittlungen aufgenommen.
Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.
Aktenzeichen: 0000444
