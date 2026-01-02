Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Jugendliche durch Böller verletzt - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstag sind zwei Jugendliche durch einen pyrotechnischen Gegenstand verletzt worden. Sie befanden sich gegen 16.20 Uhr auf dem Gehweg in der Margaretenstraße, als ein pyrotechnischer Gegenstand auf deren Höhe explodierte. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitten sie leichte Verletzungen. Die Bekleidung der Jugendlichen wurde zudem beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der pyrotechnische Gegenstand vom Balkon eines Mehrfamilienhauses fiel. Wer für die Tat verantwortlich ist, soll nun im Rahmen eines Strafverfahrens geklärt werden. Die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

Wer Angaben zu Tat oder Täterschaft machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0000461

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell