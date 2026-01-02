Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Wohnhaus - Leblose Person aufgefunden

Nordhausen (ots)

Am Neujahrstag kam es in einem Einfamilienhaus in der Paul-Urban-Siedlung aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandgeschehen. Durch die Kameraden der Feuerwehr wurde die Wohnungstür geöffnet, um sich Zutritt in die verrauchte Wohnung zu verschaffen. Die Bewohnerin wurde in den Räumlichkeiten leblos aufgefunden. Die Kriminalpolizei nahm umgehend die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf. Auch die Klärung der genauen Todesursache ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

