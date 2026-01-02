PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Wohnhaus - Leblose Person aufgefunden

Nordhausen (ots)

Am Neujahrstag kam es in einem Einfamilienhaus in der Paul-Urban-Siedlung aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brandgeschehen. Durch die Kameraden der Feuerwehr wurde die Wohnungstür geöffnet, um sich Zutritt in die verrauchte Wohnung zu verschaffen. Die Bewohnerin wurde in den Räumlichkeiten leblos aufgefunden. Die Kriminalpolizei nahm umgehend die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache auf. Auch die Klärung der genauen Todesursache ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 03:05

    LPI-NDH: Brandstiftungen

    Mühlhausen (ots) - Am Abend des 01. Januar 2026 ereigneten sich im Stadtgebiet von Mühlhausen mehrere Brandereignisse im Zeitraum von 22:30 Uhr bis 23:45 Uhr. Zeugen wurden auf ein Brandgeschehen an einer Gartenlaube am Uhlandweg aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Wenig später wurden in der Stadtbergstraße zwei Mülltonnen in Brand gesetzt. Aufgrund der noch andauernden Löschmaßnahmen am Uhlandweg der Feuerwehr Mühlhausen, wurde die Feuerwehr Görmar zur ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 12:06

    LPI-NDH: Betrunken ins neue Jahr gestartet - Führerschein weg!

    Greußen (ots) - In Greußen wurde am Neujahrsmorgen um 03:00 Uhr in der Bahnhofstraße der Fahrer eines Pkw OPEL zur allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei wurde festgestellt, dass der 25-jährige erheblich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Nicht, das der vor Ort durchgeführte Alkoholtest 1,95 Promille ergab, nein, auch der Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 11:17

    LPI-NDH: Zahlreiche Meldungen rund um die Silvesternacht

    Kyffhäuserkreis (ots) - u.A. In Bad Frankenhausen musste die Polizei verbotene Feuerwerkskörper einziehen. Gegen 22:35 Uhr am 31.12.25 wurde eine Personengruppe auf dem Lidl Parkplatz gemeldet. Vor Ort konnten mehrere Personen mit Feuerwerkskörperskörpern der Kategorie F3 und F 4 sowie mit selbst hergestellter Pyrotechnik festgestellt werden. Keiner der Anwesenden verfügte über die entsprechende Erlaubnis. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren