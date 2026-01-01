LPI-NDH: Betrunken ins neue Jahr gestartet - Führerschein weg!

Sondershausen (ots) - Unbekannte besprühten in Sondershausen in dee Zeit vom 30.12.25, 15:30 Uhr bis 31.12.2025,13:45 Uhr in der Erfurter Straße die Außenfassade eines Mehrzweckgebäudes. Hierbei brachten sich auf der rückwärtigen Fassade mehrere Schriftzüge mit schwarzer Farbe auf. Möglicherweise wurden sie gestört. Nichts desto trotz entstand Sachschaden in bislang noch unbekannter Hohe. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten sich bei ...

