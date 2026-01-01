Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Betrunken ins neue Jahr gestartet - Führerschein weg!
Greußen (ots)
In Greußen wurde am Neujahrsmorgen um 03:00 Uhr in der Bahnhofstraße der Fahrer eines Pkw OPEL zur allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei wurde festgestellt, dass der 25-jährige erheblich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Nicht, das der vor Ort durchgeführte Alkoholtest 1,95 Promille ergab, nein, auch der Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.
