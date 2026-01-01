Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zahlreiche Meldungen rund um die Silvesternacht

Kyffhäuserkreis (ots)

u.A.

In Bad Frankenhausen musste die Polizei verbotene Feuerwerkskörper einziehen. Gegen 22:35 Uhr am 31.12.25 wurde eine Personengruppe auf dem Lidl Parkplatz gemeldet. Vor Ort konnten mehrere Personen mit Feuerwerkskörperskörpern der Kategorie F3 und F 4 sowie mit selbst hergestellter Pyrotechnik festgestellt werden. Keiner der Anwesenden verfügte über die entsprechende Erlaubnis. Die beschuldigten Personen, welche zw. 17 und 19 Jahre alt waren, erwarten nun Ermittlungen wegen eines Vergehen nach dem Sprengstoffgesetz.

Um 03:00 Uhr am Neujahrsmorgen würde die Polizeidarüber informiert, dass kurz nach Mitternacht in Ebeleben, An der Helbe eine 37jährige Frau durch einen Feuerwerkskörper leicht im Gesicht verletzt wurde. Zum Glück entstand hier kein noch größerer Personenschaden, nachdem unachtsam die Feuerwerkskörper im genannten Bereich durch Unbekannte geworfen wurden. Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen werden hier gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell