Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fassade beschmiert

Sondershausen (ots)

Unbekannte besprühten in Sondershausen in dee Zeit vom 30.12.25, 15:30 Uhr bis 31.12.2025,13:45 Uhr in der Erfurter Straße die Außenfassade eines Mehrzweckgebäudes. Hierbei brachten sich auf der rückwärtigen Fassade mehrere Schriftzüge mit schwarzer Farbe auf. Möglicherweise wurden sie gestört. Nichts desto trotz entstand Sachschaden in bislang noch unbekannter Hohe.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

