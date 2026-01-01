LPI-NDH: Berauscht hinterm Steuer

Leinefelde (ots) - Am 30. Dezember 2025 kam es gegen 18:00 Uhr im Bereich des Bonifatiusplatzes in Leinefelde zu einem gefährlichen Vorfall: Ein bislang unbekannter Täter warf von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses einen Feuerwerkskörper auf einen in der Nähe befindlichen Gehweg. Eine Person mit Kinderwagen, welche hier gerade spazieren ging, entkam der Explosion nur knapp und blieb glücklicherweise unverletzt. ...

mehr