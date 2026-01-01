PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht hinterm Steuer

Leinefelde-Worbis (ots)

Am 31.12.2025 gegen 11:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld in der Triftstraße in Leinefelde einen 42jährigen PKW Fahrer. Bei der Kontrolle der Fahrtauglichkeit und Durchführung eines Drogenvortest zeigte sich ein Positivergebnis auf Cannabis. Durch den Fahrzeugführer wurde der Konsum ach eingeräumt. Es folgten eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

