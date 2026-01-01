Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brennender Baum

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zu einem brennenden Baum mussten am 31.12., gegen 14:45 Uhr Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenstadt sowie der Polizeiinspektion Eichsfeld ausrücken. Gemeldet war ein brennender Baum im Bereich der Aussichtsplattform Westblick oberhalb des Wohngebietes Hohes Rott. Um den Baum vollständig ablöschen zu können musste dieser durch die Feuerwehr gefällt werden. Es ist zu vermuten, dass das vorsätzliche Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu dem Brand geführt haben. Der Sachschaden beläuft sich auf cirka 200,- EUR. Es wurden Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die zur Tatzeit Personen in dem Bereich wahrgenommen haben, insbesondere Personen die mit Feuerwerkskörpern hantiert haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld zu melden. Aktenzeichen: ST/0337290/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell