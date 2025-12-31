Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Böllerwerfer entzünden Müllcontainer

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am 30. Dezember 2025 wurden Polizei und Feuerwehr gegen 23:30 Uhr zu einem Mülltonnenbrand im Bereich der Rheda-Wiedenbrücker-Straße in Heiligenstadt gerufen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind möglichereise Feuerwerkskörper der Auslöser für den Brand gewesen. Potenzielle Tatverdächtige sind der Polizei trotz laufender Ermittlungen aktuell noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder möglichen Tätern geben können, werden gebeten sich telefonsich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter 0361 574367100 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell