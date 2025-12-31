Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Automat in Nordhausen gesprengt
Nordhausen (ots)
Am frühen Mittwochmorgen gab es gegen 00:45 Uhr in der Kurzen Straße in Nordhausen einen lauten Knall, welcher einen Zeugen zur Mitteilung bei der örtlichen Polizei animierte. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten nach ihrer Ankunft am Einsatzort ein großes Trümmerfeld sowie einen völlig zerstörten Zigarettenautomaten fest. Die zuvor handelnden Täter hatten augenscheinlich einen oder mehrere Sprengkörper im Automaten zur Umsetzung gebracht und sich anschließend mit einer noch unbekannten Menge an Bargeld und Zigaretten vom Tatort entfernt. Die Kurze Straße musste durch die alarmierte Feuerwehr gereinigt werden. Bürger die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der örtlichen Polizeidienststelle zu melden.
Aktenzeichen: 0337078/2025
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell