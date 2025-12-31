PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Automat in Nordhausen gesprengt

Nordhausen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gab es gegen 00:45 Uhr in der Kurzen Straße in Nordhausen einen lauten Knall, welcher einen Zeugen zur Mitteilung bei der örtlichen Polizei animierte. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten nach ihrer Ankunft am Einsatzort ein großes Trümmerfeld sowie einen völlig zerstörten Zigarettenautomaten fest. Die zuvor handelnden Täter hatten augenscheinlich einen oder mehrere Sprengkörper im Automaten zur Umsetzung gebracht und sich anschließend mit einer noch unbekannten Menge an Bargeld und Zigaretten vom Tatort entfernt. Die Kurze Straße musste durch die alarmierte Feuerwehr gereinigt werden. Bürger die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der örtlichen Polizeidienststelle zu melden.

Aktenzeichen: 0337078/2025

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 31.12.2025 – 08:47

    LPI-NDH: Böller von Balkon geworfen

    Leinefelde (ots) - Am 30. Dezember 2025 kam es gegen 18:00 Uhr im Bereich des Bonifatiusplatzes in Leinefelde zu einem gefährlichen Vorfall: Ein bislang unbekannter Täter warf von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses einen Feuerwerkskörper auf einen in der Nähe befindlichen Gehweg. Eine Person mit Kinderwagen, welche hier gerade spazieren ging, entkam der Explosion nur knapp und blieb glücklicherweise unverletzt. ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 14:46

    LPI-NDH: Pkw stößt mit Linienbus zusammen

    Mühlhausen (ots) - In der Forstbergstraße kam es am Dienstag, gegen 10.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw beabsichtigte, von der Menteröder Straße in die Forstbergstraße einzubiegen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geriet der Pkw aufgrund der Fahrbahnglätte ins Rutschen und es kam zum Zusammenstoß mit einem Linienbus, der die Forstbergstraße in Richtung Wagenstedter Straße befuhr. Es ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 14:45

    LPI-NDH: Radfahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

    Gorsleben (ots) - Beamte der Polizeistation Artern wurden am Dienstag, gegen 11.20 Uhr, über einen Verkehrsunfall in der Hauptstraße informiert. Ein 43-jähriger LKW-Fahrer befuhr die Hauptstraße und beabsichtigte nach links in den Harraser Weg abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Fahrradfahrer, welcher die Hauptstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. In weiterer Folge stürzte der 48-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren