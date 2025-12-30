Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Gorsleben (ots)

Beamte der Polizeistation Artern wurden am Dienstag, gegen 11.20 Uhr, über einen Verkehrsunfall in der Hauptstraße informiert. Ein 43-jähriger LKW-Fahrer befuhr die Hauptstraße und beabsichtigte nach links in den Harraser Weg abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Fahrradfahrer, welcher die Hauptstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. In weiterer Folge stürzte der 48-jährige Radfahrer und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell