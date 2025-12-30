PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Gorsleben (ots)

Beamte der Polizeistation Artern wurden am Dienstag, gegen 11.20 Uhr, über einen Verkehrsunfall in der Hauptstraße informiert. Ein 43-jähriger LKW-Fahrer befuhr die Hauptstraße und beabsichtigte nach links in den Harraser Weg abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Fahrradfahrer, welcher die Hauptstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. In weiterer Folge stürzte der 48-jährige Radfahrer und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 30.12.2025 – 10:47

    LPI-NDH: Briefkasten gesprengt - Zeugen gesucht

    Krimderode (ots) - Unbekannte verursachten am Sonntagabend, gegen 23 Uhr, eine Explosion in einem Briefkasten in der Freiheitsstraße. Ersten Erkenntnissen nach wurde diese durch pyrotechnische Erzeugnisse hervorgerufen. Der oder die derzeit unbekannten Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 10:46

    LPI-NDH: Autofahrer stößt mit geparktem Fahrzeug zusammen und flüchtet

    Lipprechterode (ots) - In der Hauptstraße kam es am Montag, gegen 18 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer die Hauptstraße und touchierte einen abgestellten BMW, der ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend entfernte sich der Unbekannte pflichtwidrig vom Unfallort. An dem ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 10:45

    LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

    Nordhausen (ots) - Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen ermitteln im Fall einer Sachbeschädigung, welche sich am Montag, gegen 23.45 Uhr, in der Rosengasse ereignete. Unbekannte hatten Steine in die Schaufensterscheiben eines Geschäftsgebäudes geworfen und flüchteten anschließend in Richtung Altstadt. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde ...

    mehr
