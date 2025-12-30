PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Briefkasten gesprengt - Zeugen gesucht

Krimderode (ots)

Unbekannte verursachten am Sonntagabend, gegen 23 Uhr, eine Explosion in einem Briefkasten in der Freiheitsstraße. Ersten Erkenntnissen nach wurde diese durch pyrotechnische Erzeugnisse hervorgerufen. Der oder die derzeit unbekannten Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0335901

