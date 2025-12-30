LPI-NDH: Briefkasten gesprengt - Zeugen gesucht

Bad Frankenhausen (ots) - Wie am Montag, gegen 9.15 Uhr, bekannt wurde, kam es in der Frauenstraße zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Unbekannte hatten, ersten Erkenntnissen nach, die Scheibe der Beifahrertür eines dort abgestellten Fahrzeugs eingeschlagen und im Inneren mehrere Gegenstände an sich genommen. Anschließend entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute, im Wert von mehreren hundert ...

mehr