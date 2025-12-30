Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Nordhausen (ots)

Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen ermitteln im Fall einer Sachbeschädigung, welche sich am Montag, gegen 23.45 Uhr, in der Rosengasse ereignete. Unbekannte hatten Steine in die Schaufensterscheiben eines Geschäftsgebäudes geworfen und flüchteten anschließend in Richtung Altstadt. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet und vor Ort Spuren gesichert. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben und Hinweise zur Tat oder zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0336274

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell