Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw kollidiert mit Hauswand

Heyerode (ots)

In der Johannesstraße kam es am Montag, gegen 19 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin befuhr die Hauptstraße und beabsichtigte nach rechts in die Johannesstraße abzubiegen. Hierbei verlor die 38-Jährige, nach aktuellem Stand der Ermittlungen aufgrund von Straßenglätte, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer Hauswand. Am Fahrzeug entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ermitteln zur genauen Unfallursache.

