Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Leinefelde-Worbis (ots)

Nach einem Vorfall, der in der vergangenen Nacht kurz nach 0.30 Uhr im Eichsfeldkreis ereignete, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Bisherigen Ermittlungen zufolge feuerten bislang unbekannte Personen ausgehend von einem Feldweg Feuerwekrskörper in Richtung der befahrenen Bundesstraße 247. Dabei zündete eine Rakete unweit entfernt von einem Lkw, dessen Fahrer gerade auf der Bundesstraße unterwegs war. Außerdem sollen weitere Raketen in Richtung fahrender Autos abgefeuert worden sein.

Bei den unbekannten Tätern soll es sich um mehrere Personen gehandelt haben, die sich mit zwei Fahrzeugen im Bereich des Feldweges aufgehalten haben.

Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen? Wer war zur Tatzeit auf der Bundesstraße unterwegs und wurde möglicherweise geschädigt oder gefährdet? Wer kann Angaben zu den unbekannten Personen oder den Fahrzeugen auf dem Feldweg machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 entgegen.

Aktenzeichen: 0336245

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

