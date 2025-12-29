Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, nach einem Einbruch in der Johannesstraße in Beihingen zwischen Donnerstag (25.12.2025) und Sonntag (28.12.2025). Ein noch unbekannter Einbrecher hatte sich Zugang in das Wohnhaus verschafft, indem er eine Terrassentür aufhebelte. Anschließend hatte er das Erd- und das Obergeschoss durchsucht und nach derzeitigem Kenntnisstand einen Werkzeugkoffer im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell