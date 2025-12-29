PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Altkleidercontainer brennt zum zweiten Mal

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (27.12.2025) brannte kurz nach 20.00 Uhr ein Altkleidercontainer in der Daimlerstraße, Ecke Römerhügelweg in Ludwigsburg. Um das Feuer löschen zu können, musste die Feuerwehr den Container aufbrechen. Der Inhalt sowie der Container wurden durch die Flammen beschädigt. Bereits zwei Wochen zuvor, ebenfalls am Samstag (13.12.2025), war an derselben Stelle gegen 19.40 Uhr einer der beiden vorhandenen Altkleidercontainer in Brand geraten und der Inhalt beschädigt worden. Wie hoch der entstandene Sachschaden insgesamt ist, steht noch nicht fest. Die Brandursache ist in beiden Fällen bislang unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Ludwigsburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

