Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Brand einer Dachgeschosswohnung

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Samstag (27.12.2025) in die Engelbergstraße in Rutesheim aus, nachdem dort gegen 22.10 Uhr ein Brand gemeldet worden war. Ein 61 Jahre alter Bewohner einer Dachgeschosswohnung war im Begriff, seinen Ölofen anzuzünden. Dabei geriet der Fußboden in Brand, woraufhin sich die Flammen zügig in der Küche ausbreiteten. Nachdem die eigenen Löschversuche keinen Erfolg zeigten, verständigte der 61-Jährige die Feuerwehr, die die Brandentwicklung schnell unter Kontrolle brachte. Die betroffene Wohnung bleibt bis auf weiteres nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

