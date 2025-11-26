PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt das tatverdächtige Diebesduo?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Fotos aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach Tatverdächtigen in einem Fall von Taschendiebstahl.

Am Mittwoch, 31. Juli 2025, wurde einer 87-jährigen Gelsenkirchenerin in einem Discounter an der Klosterstraße in Gelsenkirchen-Altstadt das Portemonnaie entwendet. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hatte die Frau zuvor im Laden angesprochen und abgelenkt. Ein weiterer Tatverdächtiger griff währenddessen in die Tasche der 87-Jährigen. Videokameras zeichneten die Tat auf.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Wer Hinweise zu den abgebildeten Personen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/187415

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

