Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzte bei Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Horst

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Horst wurden drei Personen leicht verletzt.

Am Dienstag, 25. November 2025, fuhr ein 27-Jähriger Mann aus Herford mit seinem VW Golf über die Straße Zum Bauverein, als gleichzeitig ein 62 Jahre alter Essener mit seinem Ford Transit, mit dem Senioren befördert werden, aus der Fischerstraße abbog. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch der mit insgesamt sieben Personen besetzte Transporter des 62-Jährigen auf die Seite kippte. Die Polizei sicherte die Unfallstelle, die Rettungskräfte kümmerten sich um die drei Verletzten. Eine 87-jährige Essenerin, eine 90 Jahre alte Essenerin sowie der 62-jährige Fahrer des Transits wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Zeit der Unfallaufnahme durch die Polizei war die Kreuzung gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der genaue Unfallhergang ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

