PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzte bei Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Horst

POL-GE: Verletzte bei Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Horst
  • Bild-Infos
  • Download

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Horst wurden drei Personen leicht verletzt.

Am Dienstag, 25. November 2025, fuhr ein 27-Jähriger Mann aus Herford mit seinem VW Golf über die Straße Zum Bauverein, als gleichzeitig ein 62 Jahre alter Essener mit seinem Ford Transit, mit dem Senioren befördert werden, aus der Fischerstraße abbog. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch der mit insgesamt sieben Personen besetzte Transporter des 62-Jährigen auf die Seite kippte. Die Polizei sicherte die Unfallstelle, die Rettungskräfte kümmerten sich um die drei Verletzten. Eine 87-jährige Essenerin, eine 90 Jahre alte Essenerin sowie der 62-jährige Fahrer des Transits wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Zeit der Unfallaufnahme durch die Polizei war die Kreuzung gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der genaue Unfallhergang ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 10:27

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

    Gelsenkirchen (ots) - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen in einem Fall von Diebstahl und Computerbetrug nach einer bislang unbekannten Tatverdächtigen. Die Frau entwendete am Samstag, 5. Juli 2025, in einem Bekleidungsgeschäft auf der Bahnhofstraße die Geldbörse einer 42-Jährigen und hob anschließend an einem Geldautomaten in der Altstadt unberechtigt Geld mit der Bankkarte der ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 15:22

    POL-GE: Zeugenaufruf - Gefährliche Körperverletzung in der Altstadt

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag, 23. November 2025, auf der Husemannstraße nach Zeugen der Tat. Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es Hinweise darauf, dass ein 35-Jähriger gegen 15 Uhr von mehreren Männern angegriffen und schwer verletzt wurde. Ein hinzugerufener Notarzt ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 13:41

    POL-GE: Jacke in Schule brennt

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei ermittelt nach einem Brand in einer Schule im Eppmannsweg in Gelsenkirchen-Hassel. Der Hausmeister der Schule hatte am Dienstagmorgen, 25. November 2025, gegen 8 Uhr eine Flamme in einem Spind wahrgenommen und umgehend das Feuer gelöscht. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer hatten sich aufgrund des Feueralarms auf dem Schulhof versammelt. Eine 12-jährige Schülerin wurde von Rettungskräften behandelt, konnte aber noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren