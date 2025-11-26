Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen in einem Fall von Diebstahl und Computerbetrug nach einer bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Die Frau entwendete am Samstag, 5. Juli 2025, in einem Bekleidungsgeschäft auf der Bahnhofstraße die Geldbörse einer 42-Jährigen und hob anschließend an einem Geldautomaten in der Altstadt unberechtigt Geld mit der Bankkarte der Gelsenkirchenerin ab.

Da weitere erfolgsversprechende Ermittlungsansätze nicht vorliegen, hat das zuständige Amtsgericht die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Die Bilder finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/187389

Hinweise zu der gesuchten Person bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell