PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Raub in der Ahstraße gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem Raub nach Zeugen, die Angaben zu zwei Tatverdächtigen zum Sachverhalt machen können. Eine 65-jährige Gelsenkirchenerin begab sich nach einem Bankbesuch am Dienstag, 25. November 2025, zu ihrer Wohnanschrift an der Ahstraße in der Altstadt. Gegen 10.40 Uhr wurde sie durch einen bislang unbekannten Mann angesprochen, der ihr in den Hausflur folgte. Kurz darauf betrat ein weiterer Mann den Flur und stieß die Gelsenkirchenerin, die daraufhin zu Boden stürzte. Anschließend nahmen die Männer die Geldbörse der Frau an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Beide Männer werden als 38 bis 42 Jahre alt und schlank beschrieben. Der erste Mann sei mit einer blauen Steppjacke und einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Er habe gebrochen Deutsch gesprochen. Der zweite Mann sei ebenfalls dunkel bekleidet gewesen und habe einen Vollbart getragen. Wer kann Angaben zu den beiden unbekannten Männern machen oder hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachten können? Hinweise zu der gesuchten Person bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Kevin Bojahr
Telefon: +49 (0) 209 365-2013
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 10:27

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

    Gelsenkirchen (ots) - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen in einem Fall von Diebstahl und Computerbetrug nach einer bislang unbekannten Tatverdächtigen. Die Frau entwendete am Samstag, 5. Juli 2025, in einem Bekleidungsgeschäft auf der Bahnhofstraße die Geldbörse einer 42-Jährigen und hob anschließend an einem Geldautomaten in der Altstadt unberechtigt Geld mit der Bankkarte der ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 15:22

    POL-GE: Zeugenaufruf - Gefährliche Körperverletzung in der Altstadt

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag, 23. November 2025, auf der Husemannstraße nach Zeugen der Tat. Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es Hinweise darauf, dass ein 35-Jähriger gegen 15 Uhr von mehreren Männern angegriffen und schwer verletzt wurde. Ein hinzugerufener Notarzt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren