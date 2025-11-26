Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Raub in der Ahstraße gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem Raub nach Zeugen, die Angaben zu zwei Tatverdächtigen zum Sachverhalt machen können. Eine 65-jährige Gelsenkirchenerin begab sich nach einem Bankbesuch am Dienstag, 25. November 2025, zu ihrer Wohnanschrift an der Ahstraße in der Altstadt. Gegen 10.40 Uhr wurde sie durch einen bislang unbekannten Mann angesprochen, der ihr in den Hausflur folgte. Kurz darauf betrat ein weiterer Mann den Flur und stieß die Gelsenkirchenerin, die daraufhin zu Boden stürzte. Anschließend nahmen die Männer die Geldbörse der Frau an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Beide Männer werden als 38 bis 42 Jahre alt und schlank beschrieben. Der erste Mann sei mit einer blauen Steppjacke und einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Er habe gebrochen Deutsch gesprochen. Der zweite Mann sei ebenfalls dunkel bekleidet gewesen und habe einen Vollbart getragen. Wer kann Angaben zu den beiden unbekannten Männern machen oder hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachten können? Hinweise zu der gesuchten Person bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

