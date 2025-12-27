Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1690: überschlagener Pkw

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag, den 27.12.2025, gegen 13:00 Uhr kam es auf der K1690 auf Höhe der Golfanlage Nippenburg zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Fahrzeuglenkerin eines VW Polo befuhr die genannte Straße von Hemmingen Richtung Münchingen. Auf Höhe der Golfanlage kam sie aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im dortigen Acker mehrfach. Die Fahrzeuglenkerin konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Hinzugezogene Rettungskräfte versorgten sie und verbrachten sie anschließend zur Kontrolle und ein umliegendes Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme waren Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Polizeirevier Ditzingen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell