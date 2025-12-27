PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1690: überschlagener Pkw

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag, den 27.12.2025, gegen 13:00 Uhr kam es auf der K1690 auf Höhe der Golfanlage Nippenburg zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Fahrzeuglenkerin eines VW Polo befuhr die genannte Straße von Hemmingen Richtung Münchingen. Auf Höhe der Golfanlage kam sie aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im dortigen Acker mehrfach. Die Fahrzeuglenkerin konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Hinzugezogene Rettungskräfte versorgten sie und verbrachten sie anschließend zur Kontrolle und ein umliegendes Krankenhaus.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme waren Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Polizeirevier Ditzingen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 10:13

    POL-LB: Böblingen - Küchenbrand in der Stuttgarter Straße

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag, dem 27.12.2025, kam es in der Stuttgarter Straße in Böblingen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Ein Hausbewohner setzte den Notruf ab, nachdem er offenes Feuer und eine starke Rauchentwicklung in seiner Küche feststellte. Sämtliche Löschversuche schlugen fehl, sodass dem Bewohner nichts anderes übrigblieb als die Wohnung zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Er blieb ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 07:39

    POL-LB: Renningen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Am 1. Weihnachtsfeiertag (25.12.2025) kam es gegen 18.05 Uhr an der Einmündung der K1006 / K1007, Nähe des Ihringerhof, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro entstand. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Ford die K1007, von ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 07:37

    POL-LB: Schwieberdingen L1141: Drei Verletzte nach Auffahrunfall

    Ludwigsburg (ots) - Am 26.12.25 gegen 14.35 Uhr befuhr die 62-Jährige Fahrerin eines BMW 560L die L1141 von Münchingen in Richtung Markgröningen. Auf Höhe von Schwieberdingen kam sie aufgrund eines technischen Defekts vorsichtig zum Stehen. Vermutlich durch Unaufmerksamkeit, fuhr die 18-Jährige Fahrerin eines FIAT TIPO auf den stehenden BMW auf. Im weiteren Verlauf fuhr der 84-Jährige Fahrer eines VW T-ROC auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren