Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen - Küchenbrand in der Stuttgarter Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, dem 27.12.2025, kam es in der Stuttgarter Straße in Böblingen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Ein Hausbewohner setzte den Notruf ab, nachdem er offenes Feuer und eine starke Rauchentwicklung in seiner Küche feststellte. Sämtliche Löschversuche schlugen fehl, sodass dem Bewohner nichts anderes übrigblieb als die Wohnung zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Er blieb hierbei glücklicherweise unverletzt. Die schnell eintreffenden Rettungskräfte konnten den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle bringen und löschen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer aufgrund eines technischen Defekts an einem Küchengerät aus. Die Wohnung ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden in der Brandwohnung wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst und mehrere Streifenwagen vom Polizeirevier Böblingen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

