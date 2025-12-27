Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am 1. Weihnachtsfeiertag (25.12.2025) kam es gegen 18.05 Uhr an der Einmündung der K1006 / K1007, Nähe des Ihringerhof, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro entstand. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Ford die K1007, von Schafhausen kommend, in Richtung B295. An der Einmündung zur K1006 missachtete er dann die Vorfahrt der aus Richtung B295 kommenden 41-jährigen VW-Fahrerin und stieß mit dieser im Einmündungsbereich zusammen. Durch die Kollision waren beiden Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

