Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Unbekannte setzen Kleidercontainer in Brand

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter setzten am Sonntag (28.12.2025), gegen 23.00 Uhr auf noch ungeklärte Art und Weise einen Altkleidercontainer in der Neuen Stuttgarter Straße in Magstadt in Brand. Sowohl der Container selbst als auch die darin befindliche Kleidung wurden komplett zerstört. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 1.300 Euro belaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

