PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Häfnerhaslach: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen und 24.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme war ein 71 Jahre alter Kia-Fahrer am Samstag (27.12.2025) gegen 11.50 Uhr in der Häfnerstraße in Häfnerhaslach in einen Unfall verwickelt. Der Mann soll auf seiner Fahrt in Richtung der Sternenfelser Straße aus unbekannter Ursache das Bewusstsein verloren haben und auf die Gegenspur gekommen sein. Dort prallte er mit dem Opel einer 58-Jährigen zusammen. Anschließend kam der 71-Jährige wieder zu sich. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 58 Jahre alte Frau wurde ebenfalls leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 24.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 13:09

    POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Pfarramt

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (27.12.2025), 18.15 Uhr und Sonntag (28.12.2025), 11.00 Uhr in ein Pfarramt in der Walther-Knoll-Straße in Herrenberg ein. Ob die Einbrecher etwas stahlen, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Herrenberg die Tel. 07032 2708-0 sowie die ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 12:56

    POL-LB: Rutesheim: Brand einer Dachgeschosswohnung

    Ludwigsburg (ots) - Die Feuerwehr rückte am Samstag (27.12.2025) in die Engelbergstraße in Rutesheim aus, nachdem dort gegen 22.10 Uhr ein Brand gemeldet worden war. Ein 61 Jahre alter Bewohner einer Dachgeschosswohnung war im Begriff, seinen Ölofen anzuzünden. Dabei geriet der Fußboden in Brand, woraufhin sich die Flammen zügig in der Küche ausbreiteten. Nachdem die eigenen Löschversuche keinen Erfolg zeigten, ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:39

    POL-LB: Magstadt: Unbekannte setzen Kleidercontainer in Brand

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter setzten am Sonntag (28.12.2025), gegen 23.00 Uhr auf noch ungeklärte Art und Weise einen Altkleidercontainer in der Neuen Stuttgarter Straße in Magstadt in Brand. Sowohl der Container selbst als auch die darin befindliche Kleidung wurden komplett zerstört. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 1.300 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren