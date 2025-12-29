Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Häfnerhaslach: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen und 24.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme war ein 71 Jahre alter Kia-Fahrer am Samstag (27.12.2025) gegen 11.50 Uhr in der Häfnerstraße in Häfnerhaslach in einen Unfall verwickelt. Der Mann soll auf seiner Fahrt in Richtung der Sternenfelser Straße aus unbekannter Ursache das Bewusstsein verloren haben und auf die Gegenspur gekommen sein. Dort prallte er mit dem Opel einer 58-Jährigen zusammen. Anschließend kam der 71-Jährige wieder zu sich. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 58 Jahre alte Frau wurde ebenfalls leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 24.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell