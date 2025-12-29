Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Pfarramt

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Samstag (27.12.2025), 18.15 Uhr und Sonntag (28.12.2025), 11.00 Uhr in ein Pfarramt in der Walther-Knoll-Straße in Herrenberg ein. Ob die Einbrecher etwas stahlen, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Herrenberg die Tel. 07032 2708-0 sowie die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell