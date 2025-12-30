PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Transporter in Flammen

Wendehausen (ots)

Auf der Landstraße 1019 zwischen Wendehausen und der Landesgrenze zu Hessen kam es am Montagabend, gegen 22.40 Uhr, zum Brand eines Transporters. Der Fahrer bemerkte während seiner Fahrt Auffälligkeiten an dem Fahrzeug, worauf er seine Fahrt stoppte. Als er die Motorhaube öffnete, schlugen bereits Flammen entgegen. Die Kameraden der Feuerwehr löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Der Transporter musste abgeschleppt werden. Ein Fremdverschulden kann gegenwärtig ausgeschlossen werden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge führte ein technischer Defekt zum Brand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

