Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen vereiteln Diebstahl

Nordhausen (ots)

Auf eine Spielekonsole hatte es ein Dieb am Montagabend, gegen 18.15 Uhr, in einem Nordhäuser Elektrofachmarkt am Pferdemarkt abgesehen. Der Mann täuschte zunächst ein Kaufinteresse vor, nahm anschließend die Spielekonsole an sich und flüchtete mit seiner Beute. Zeugen wurden auf die Tat aufmerksam und nahmen die Verfolgung des Tatverdächtigen auf. Dieser ließ daraufhin das Beutegut fallen, sodass dieses zurückblieb und wieder übergeben werden konnte. Der Unbekannte flüchtete. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sicherte die Aufnahmen einer Überwachungskamera.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell