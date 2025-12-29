Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher gehen leer aus

Leinefelde (ots)

In der Nacht auf Montag kam es zu einem Einbruch in das Bahnhofsgebäude am Conrad-Hentrich-Platz. Ersten Ermittlungen zu Folge verschaffte sich eine männliche Person gegen 4 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Verkaufsraum und entfernte sich anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten um Hinweise. Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0335310

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell