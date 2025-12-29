Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch in Grundschule gesucht

Nordhausen (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden am Montag zu einem Einbruch in eine Grundschule in der Freiheitsstraße gerufen. Unbekannte hatten sich zwischen Dienstag, dem 22. Dezember, und Montag, dem 29. Dezember, gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und flüchteten anschließend. Ob etwas entwendet wurde, ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat oder zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0335667

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell