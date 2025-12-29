Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Nordhausen (ots)

Zwischen Dienstag, dem 23. Dezember, 14 Uhr und Montag, dem 29. Dezember, 07.15 Uhr kam es an einem Verwaltungsgebäude in der Behringstraße zu einer Sachbeschädigung. Ersten Erkenntnissen nach warfen ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter einen Stein in eine Fensterscheibe und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise geben können, sich unter der 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0335268

