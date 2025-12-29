PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallfahrer flüchtig

Bad Langensalza (ots)

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza stellten im Rahmen einer Streifenfahrt am Sonntagabend eine Verkehrsunfallflucht in der Kleinspehnstraße fest. Gegen 20.25 Uhr fiel den Polizisten ein Kleintransporter in der genannten Straße auf, welcher dort abgestellt war und dessen Spiegel neben dem Fahrzeug lag. Ersten Ermittlungen zu Folge verursachte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 20.20 Uhr den Schaden und entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat oder zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza unter der Tel. 03603/8310 entgegen.

Aktenzeichen: 0335147

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

