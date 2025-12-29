Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Getankt und nicht gezahlt
Sondershausen (ots)
Wegen Betruges ermittelt die Polizei im Kyffhäuserkreis gegen einen derzeit noch unbekannten Autofahrer. Der Mann betankte seinen Pkw am Sonntag, gegen 14.45 Uhr, bei einer Tankstelle im Jechaer Weg in der Ortslage Berka. Anschließend begab sich der Mann in den Verkaufsraum, zahlte dort jedoch lediglich Getränke und ließ seinen Tankvorgang unbeglichen. Anschließend verließ er das Tankstellengelände. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sicherte die Aufnahmen der Überwachungskamera.
